Mais um indígena preso em junho, mês de quadrilhas, no cerco contra bandidagem

Em uma operação realizada pela Polícia Civil do Pará na última terça-feira, 13, no distrito de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, no nordeste do Estado, foi preso o indígena Abenedico Tembé. Na oportunidade, a autoridade policial registrou o Boletim de Ocorrência Policial 00481/2023.101241-2 em que são narrados os fatos que levaram à prisão em flagrante pelas acusações de porte ilegal de arma de fogo, de motocicleta de origem desconhecida com chassis possivelmente adulterado, além de ameaças e intimidações contra trabalhadores e destruição de equipamentos.



Segundo a polícia, Abenedico Tembé seguiu os mesmos passos de Edvaldo Tembé, preso em flagrante delito no dia 04 de junho pela tentativa de homicídio contra Ismael de Paiva Lameira, o vulgo Maeco. Edvaldo Tembé era conhecido na comunidade por liderar uma milícia armada que intimidava moradores e atrapalhava serviços realizados por empresas como benfeitorias em prol da comunidade, conforme descrito no Inquérito Policial 00481/2023.100247-2.



Em um dos depoimentos que integram o inquérito policial, é mencionado que o “grupo de Edvaldo se diz não ser de pistoleiros, mas que pertence à facção criminosa C.V.”, corroborando o fato de que as áreas de dendê invadidas foram tomadas pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas, em parceria com os invasores indígenas, que alegam haver na região um grande conflito agrário. A polícia já sabe que também não há questão de reivindicação de terras ancestrais, mas apenas ações criminosas contra o patrimônio privado.

ATAQUES

Após a prisão de Edvaldo Tembé, entrou em cena o indígena Paratê Tembé, que compareceu na comunidade de Vila do Socorro e suas adjacências para escolher o sucessor do Edvaldo e discutir quem ficaria com a área em questão, conforme vídeos que circularam nas redes sociais na época.

Contumaz em ações criminosas, Paratê Tembé escolheu outro parente violento para dar continuidade às ações criminosas que persistem no local, o qual seja, Abdenico Tembé, ora preso pela polícia.

AÇÃO CRIMINOSA

O novo sucessor de Edvaldo Tembé seguiu com o mesmo modus operandi, ameaçando pessoas que trabalhavam no local e impedindo serviços de benfeitorias essenciais na comunidade. No dia de 13 de junho, foi registrado o Boletim de Ocorrência 00481/2023.101241-2 que apontava Abenedico Tembé inviabilizando trabalhos de melhoria em vias realizado pela empresa Milplan Engenharia. Ao chegar no local, os policiais confirmaram o fato e registraram o comportamento suspeito do indígena, que a todo momento ameaçava puxar uma arma de fogo de sua mochila. Na abordagem policial, identificaram o suspeito realizando desmatamento com eliminação de árvores nativas com uma motosserra e em posse de uma arma de fogo do tipo espingarda com munição. No local também foi encontrada uma motocicleta com chassi cortado e sem placa, de origem ilícita.



Na sequência, após a prisão de Abenedico Tembé, seus comparsas entraram em ação quebrando equipamentos da empresa, queimando pneus e intimidando os moradores da comunidade. Mesmo modus operandi utilizado contra empresas que atuam na região, com os criminosos agindo com extorsões, agressões, ameaças e vandalismo. Os detalhes foram registrados no boletim de ocorrência número 0481/2023.101246-5.



Segundo as apurações policiais e as denúncias registradas nas unidades policiais da região, as áreas invadidas estão infestadas pelo tráfico de drogas, crime organizado e invasão de terra. E Paratê Tembé, que vive uma vida de luxo, junto com seus comparsas, é que lucra com toda essa ação.

Imagens: Divulgação