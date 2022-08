Mais um integrante do grupo criminoso que ataca empresa produtora de palma é preso em Tomé Açu

O Ministério Público Federal – MPF tem aumentado a investigação sobre avanços de invasões em fazendas destinadas à produção do óleo de dendê para aplicações que vão do biocombustível a cosméticos e alimentação no interior do Estado do Pará. Todavia, não há uma dosagem quanto à situação dos crimes contra as empresas da região, o que tem causado muita preocupação e tensão na região de Tomé-Açu, no Pará.

Uma dessas empresas, a BBF, emprega mais de cinco mil e quinhentos trabalhadores no Estado do Pará, informa ser vítima de constantes ações de grupos criminosos que invadem suas áreas para roubar frutos frescos de dendê, máquinas, equipamentos, além de promover destruição de fazendas, veículos, agressões, tentativas de estupro e coação aos funcionários.

Todos os atos criminosos praticados por esses grupos têm registros em mais de 650 Boletins de Ocorrência nas delegacias de Polícia Civil de Acará, Tomé-Açu, Quatro Bocas e Concórdia do Pará, mas nem sempre são instaurados os inquéritos policiais. Apesar disso, na semana passada, um dos líderes desses crimes, Wanderlan da Silva Rodrigues, paraense, 23 anos, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no caso, um revólver calibre 38 com cinco munições intactas. A prisão aconteceu quando ele liderava uma invasão à fazenda Solimões, que pertence à empresa BBF, juntamente com os indígenas Canderó Tembé, Mirian Tembé e Marques Tembé.



A escalada de tensão entre a empresa e o grupo criminoso que atua na região já teve episódios de extrema violência contra trabalhadores da BBF. No dia 21 de Abril, o grupo criminoso incendiou três ônibus que transportavam funcionários da empresa, além de uma invasão à sede da BBF que teve a destruição de suas instalações e dos seus maquinários, os quais foram incendiados. Segundo relatos de funcionários e das comunidades locais, a empresa é vítima de um complô arquitetado por grupos criminosos que atua na região visando o lucro do fruto de dendê roubado.

“Mesmo atuando em total legalidade, a empresa vem sofrendo ameaças, roubos, furtos, extorsões, incêndios e outros crimes, incluindo a integridade física de seus colaboradores”, posiciona a empresa.

Sobre os incêndios, a empresa diz que “a destruição das instalações foi de uma crueldade e vandalismo difíceis de se encontrar, mas ainda pior foi a destruição pelo fogo de três ônibus que transportavam colaboradores rurais, os quais tiveram pouco tempo para deixarem os coletivos, sob ameaça de serem queimados vivos.”

A BBF assinou um Termo de Cooperação e Compromisso (TCC) com três associações representantes de comunidades indígenas tradicionais – e que não sobrepôs o território de nenhuma delas. “[A empresa] reforça que respeita os limites de territórios e atua apenas em suas áreas de posse, atendendo os critérios exigidos.”

