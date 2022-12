Mais um jornalista morre na cobertura da Copa do Mundo

O fotojornalista Khaled Al-Misslam morreu neste último sábado (10) durante a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Ele era fotógrafo do Departamento de Criatividade do canal de esportes Al Kass, do Catar. A causa da morte não foi divulgada.

A rede de televisão emitiu comunicado no qual afirma que está de luto pela perda.

– Com enorme tristeza e corações que acreditam na vontade e no destino de Deus, os canais Al Kass Sports lamentam a morte do falecido – diz a nota.

Essa é a segunda morte de jornalistas na cobertura da Copa. O primeiro foi um dia antes. O repórter americano Grant Wahl, de 48 anos, morreu, na noite da última sexta-feira (9), após o término da partida entre Holanda e Argentina, no Estádio Lusail, pelas quartas de final.

O que se sabe sobre a morte de Grant é que ele se sentiu mal durante a prorrogação.

Reconhecido como excelente profissional na área de cobertura esportiva, o jornalista estava no país para trabalhar em sua oitava Copa do Mundo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Twitter