Mais um para a conta: CR7 alcança recorde de jogos na Liga dos Campeões

Se os recordes existem para serem quebrados, há uma oportunidade de Cristiano Ronaldo ser o responsável por isso. Na abertura da edição 2021/22 da Liga dos Campeões, o português igualou o ex-goleiro Iker Casillas no topo da lista de atletas com mais partidas disputadas na competição.

Os dois jogadores somam 177 jogos disputados no principal torneio da Europa, e CR7 leva vantagem em um quesito: ele chegou a essa marca em 19 participações na Champions, contra 20 de Casillas.

Além dos dois, quem forma o top-10 de atletas com mais jogos na Liga dos Campeões? A lista é recheada de nomes icônicos de Real Madrid e Barça, e ainda conta com lendas do Milan e do Manchester United. Vamos a ela.

Texto retirado de ogol.com.br