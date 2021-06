Mais um pré-candidato a presidente da Nicarágua é preso; oposição acusa perseguição do regime de Ortega

Outros dois possíveis adversários de Daniel Ortega nas eleições de novembro foram detidos. Prisões ampliam desconfiança sobre regime nicaraguense.

Felix Maradiaga, pré-candidato a presidente da Nicarágua, foi preso nesta terça-feira (8) na capital Manágua. É a terceira detenção de um candidato opositor do presidente Daniel Ortega, que comanda o país centro-americano em um regime autoritário, neste mês de junho.

As autoridades nicaraguenses acusa Maradiaga de tramar contra a “independência, a soberania” e de “incitar a ingerência estrangeira” e pedir “intervenções militares”. O político disse em nota que as acusações são falsas.

“O Ministério Público, controlado por Daniel Ortega e Rosario Murillo [primeira-dama e vice-presidente], é um instrumento político do regime, cujo objetivo é impedir que haja eleições livres e transparentes no próximo novembro, como manda a Constituição”, disse a assessoria do político.

Além de Maradiaga, o motorista e um advogado do pré-candidato foram presos.

Ortega está no poder desde 2007 e busca a terceira reeleição consecutiva. Antes disso, ele governou a Nicarágua entre 1985 e 1990.

Adversários de Ortega são presos

Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, em foto no dia da Independência do país, 15 de setembro — Foto: Presidência da Nicarágua/Cesar Perez/Handout via Reuters

Maradiaga se soma a Arturo Cruz e Cristiana Chamorro entre os pré-candidatos a presidente da Nicarágua nas eleições de novembro detidos pelo regime de Daniel Ortega.

Na quarta-feira (2), a polícia invadiu a casa de Cristiana Chamorro, filha da ex-presidente Violeta Barrios de Chamorro (eleita em 1990, derrotando Ortega) e apontada como a candidata da oposição com mais chances de vencer a disputa; ela é acusada de lavagem de dinheiro e se encontra em prisão domiciliar.

Cristiana Chamorro, da Nicarágua, em 21 de maio de 2021 — Foto: Carlos Herrera/Reuters

No sábado (5), Cruz foi preso no aeroporto de Manágua, na capital do país, ao retornar de uma viagem dos EUA, de acordo com informações da sua equipe dadas à agência Reuters.

O Ministério Público da Nicarágua afirmou que a investigação contra Cruz é baseada em “fortes evidências de que ele atacou a sociedade nicaraguense”, mas não deu detalhes sobre quais seriam as acusações.

