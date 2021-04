Mais uma lancha é entregue para reforçar o policiamento nos rios do Pará

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), realizou a entrega de uma lancha policial ao município de São João da Boa Vista para que seja empregada a fim de atender as ocorrências relacionadas aos crimes fluviais, como roubos a embarcações, residências de ribeirinhos, transporte ilegal de madeira, venda ilegal de combustível, entre outros. O reaparelhamento do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) e a descentralização de embarcações policiais têm como objetivo prevenir os crimes nos rios da região com a realização de ações estratégicas. A entrega aconteceu nesta segunda-feira, 27, no terminal hidroviário da cidade.

“Esse é um momento de muita felicidade aqui em São Sebastião da Boa Vista e, principalmente, podermos entregar benefícios, obras das passarelas de concreto que são as ruas de São Sebastião, como também garantir equipamento de lancha para que a Polícia Militar possa estar com infraestrutura necessária para garantir a paz da população”, assegurou o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho.

A Lancha recebeu equipamentos totalmente novos, sendo revitalizados e reestruturados apenas o casco da embarcação. A lancha possui motor 60 HP, sirene, radar, sonar, rádio, GPS, giroflex, estofados, coletes salva-vidas e kit de salvatagem náutico novos, por exemplo. O valor do investimento é de aproximadamente R$ 46 mil.

A embarcação será utilizada pelos órgãos do Sistema de Segurança Pública, como a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Esta é a segunda embarcação com equipamentos novos que foi entregue. A primeira foi à Marabá, neste ano. O secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado, ressalta que os rios da região do Marajó são as principais vias na cidade.

“É fundamental e imprescindível ter uma embarcação para que possa fazer o policiamento adequado não só na própria área da cidade, mas também em todos os limites do município. Então, São Sebastião da Boa Vista está recebendo uma nova embarcação para que possa fazer o policiamento, assistir a toda população em qualquer parte do território do município. Essa é mais uma entrega que nós fazemos, fortalecendo o policiamento, a segurança pública por todo o Pará”, afirmou Ualame Machado.

O prefeito de São Sebastião da Boa vista, Getúlio Brabo, parabenizou a iniciativa. “É importante esse momento em que estamos recebendo essa lancha porque o nosso município, como é no Marajó, nossas estradas, nossas principais ruas são os rios e tem que ter esse transporte para a polícia para que ela possa viajar e fazer seu trabalho nos rios”, ressaltou.

Capacitação – Antes de receberem a lancha para a atuação na cidade, os agentes de segurança pública do município receberam capacitação para melhor utilizar a embarcação. No início deste ano, o GFlu realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Serviço Público do Estado, em parceria com a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. O objetivo foi de qualificar os agentes para que possam operar as embarcações com segurança e celeridade nas urgências e emergências nas regiões em que atuam.

Investimentos – Para dobrar a capacidade operacional da segurança fluvial, os rios do Pará receberão, até o final do ano, 15 novas embarcações, além de 43 que passam pelo processo de remotorização e revitalização, que consiste em manutenção de motores, pinturas de cascos e afins. Três lanchas que já podem ser usadas serão destinadas aos municípios de Igarapé-Miri, Conceição do Araguaia e São Sebastião da Boa Vista para serem utilizadas nas regiões.

“O grande projeto que nós temos na Segup é justamente de fortalecer a parte fluvial da segurança pública. Nós estamos adquirindo no total mais de 60 embarcações, ou remotorizadas ou embarcações novas, para que a gente possa entregar a cada município que precisa de um equipamento adequado para cada realidade, onde o policiamento não deixe de ser feito, para que os agentes não fiquem limitados apenas à parte terrestre, e que possamos fazer realmente o policiamento na área fluvial, onde se encontra, em muitos municípios, as principais ocorrências criminais”, concluiu o titular da Segup, Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará

Foto: Jader Paes / Ag. Pará

Por Aline Saavedra (SEGUP)