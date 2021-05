Maisa completa 19 anos e posta ensaio com look vermelho

Aniversariante cresceu aos olhos do público após ser descoberta por Raul Gil, aos 3 anos, em programa de TV

Maisa Silva, que completa 19 anos neste sábado (22), usou uma rede social para mostrar aos fãs o comecinho das comemorações por mais um ano de vida. Nesta madrugada, ela compartilhou fotos de um ensaio fotográfico em que aparece usando um look vermelho arrasador.

A aniversariante do dia também dividiu no Stories com seus mais de 37 milhões de admiradores, vídeos dos bastidores do trabalho.

É provavel que muitos se lembrem que Maisa começou a carreira na televisão ainda muito nova, aos três anos, quando apareceu pela primeira vez no palco do programa de Raul Gil.

Em seguida, foi contratada por Silvio Santos onde ganhou ainda mais visibilidade e destaque por sua irreverência e espontaneidade.