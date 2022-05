Maísa é cotada para apresentar novo “Vídeo Show”, afirma site

Afastada da TV desde o Bake Off Celebridades, em 2021, no SBT, a atriz e apresentadora Maísa Silva parece ter destino certo dentro da TV Globo. Segundo noticiou o site Observatório da TV, a emissora carioca pretende reviver a revista eletrônica para substituir o clássico Sessão da Tarde na programação vespertina a partir do primeiro semestre de 2023. As informações a respeito do projeto ainda seguem em absoluto sigilo nos bastidores da líder de audiência. O portal também afirma que, de acordo com uma pesquisa no mercado publicitário, a ex-apresentadora do SBT conversa muito bem com o público do horário.

Essa não seria a primeira experiência de Maísa à frente de um programa de TV. Em 2011, após conquistar o público com suas aparições no Programa Raul Gil, na Rede Bandeirantes, ela assumiu o cargo de apresentadora dos programas infantis Sábado Animado, Bom Dia & Cia e Carrossel Animado, todos na emissora de Silvio Santos.

Retorno do Vídeo Show

O programa diário foi estreou em 20 de março de 1983, sob comando de Tássia Camargo, e contou com diversos apresentadores ao longo de quase quatro décadas de exibição, além de ter passado por algumas reformulações ao longo dos anos. Antes de sair do ar, em janeiro de 2019, a atração que acompanhava os bastidores das atrações exibidas pela TV Globo era apresentada por Joaquim Lopes e Sophia Abrahão. Um dos motivos que levou a emissora a cancelar o programa era a baixa audiência e a constante caída para segundo lugar, perdendo para o popular Hora da Venenosa, da RecordTV. Em algumas exibições, chegou a ficar em 3º lugar, perdendo para reprises do Chaves.

Fonte: R7/Foto destaque: Maísa. Reprodução/Instagram.