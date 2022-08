Maitê e Adriana terminam após atriz falar que preferia homens

Maitê Proença e Adriana Calcanhotto não estão mais em um relacionamento. As artistas romperam após 11 meses, e, segundo o jornal Extra, os motivos por trás do término podem ser a exposição causada pela fama e uma declaração considerada polêmica feita por Maitê em junho, quando a atriz disse que queria que a parceira fosse homem.

À época, a artista foi acusada de lesbofobia, e explicou que “apesar de preferir homens” estava com Adriana porque gostava dela. “Se ela fosse homem seria mais fácil pra mim. Mas por gostar dela, topo fazer essa experiência”, assinalou.

Na ocasião, as duas haviam acabado de passar o Dia dos Namorados na Itália. Adriana retornou ao Brasil por ter compromissos a cumprir, e Maitê seguiu em viagem pela Europa. Depois do retorno da atriz para terras brasileiras, o relacionamento já estava abalado. Desde a viagem à Itália, as duas não foram mais vistas juntas e começaram a comunicar amigos próximos sobre o rompimento.

– Adriana nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo – relatou um amigo da cantora ao periódico.

Ao que parece, o relacionamento não terminou bem, pois Adriana já não segue mais Maitê nas redes sociais. A atriz, por outro lado, continua sendo seguidora da cantora.

Recentemente, uma fã de Maitê saiu em defesa da atriz em relação à sua fala tida como controversa. A admiradora da atriz chamou o caso de “mimimi” e lamentou julgamentos.

– Mimimi desse povo condenar você porque disse que preferia que a Adriana fosse homem. Você disse num contexto de vida, das suas preferências passadas, do amor ser por pessoas e não pelo sexo da pessoa apenas. Cansada de mimimi, não se pode falar mais nada, que coisa desagradável essa interpretação julgadora de pessoas que se dizem tão abertas – declarou.

Maitê respondeu a admiradora com um emoji em concordância.

Nem Proença, nem Calcanhotto chegaram a comentar o fim do relacionamento nas redes sociais.

Fonte: Pleno News

Fotos: Agnews / Vitor Eduardo