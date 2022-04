Maitê Proença afirma no Faustão: ‘Eu já quebrei 24 ossos’

A atriz Maitê Proença, que participou do Faustão na Band nesta última segunda-feira (11), surpreendeu o apresentador e os telespectadores ao relembrar que de tantas vezes que se acidentou, já quebrou um total de 24 ossos do corpo.

“Eu já quebrei 24 ossos e isso inclui 7 vértebras da coluna, fêmur, o nariz eu quebrei em 3 lugares e o tornozelo eu já quebrei várias vezes também”, revelou. A atriz brincando com os perigos que passou, disse que já fica preparada com um kit de primeiros socorros em caso de um novo acidente: “Eu tenho em casa toda aquelas coisas que a gente tem que usar quando quebra, eu já deixo lá porque eu preciso, né? Punho, Dedos todos, perna, tudo foi quebrado”.

Convidado também para o quadro “Pizzaria do Faustão”, Rubens Barrichello também foi questionado quantos ossos já tinha quebrado, e ele respondeu que nenhum – fora uma pequena lesão no nariz. O piloto que tem 40 anos de carreira no automobilismo, ainda brincou que ia dar um capacete para Maitê se proteger. Faustão com seu humor sarcástico, ainda a aconselhou que usasse para apresentar sua próxima peça em cartaz, “O Pior de Mim”.

Quando o programa mais se interessa, Maitê se mostra à vontade para contar com humor as situações inusitadas que a fez ser enfaixada várias vezes. Ela pode ser tão perigosa quanto um piloto de Fórmula 1. Já passou por situações em que caiu do cavalo, moto, carro e da escada.

Para publicar sua ida ao Faustão, em sua rede social, Maitê também contou que estava se recuperando de uma virose e por isso estava com a voz rouca no dia da gravação.

Fonte: R7/Foto Destaque: Maitê Proença. Foto: Reprodução/Youtube