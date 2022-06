Maitê Proença sobre namorada: “Queria que ela fosse homem”

O nome de Maitê Proença ficou nos destaques das redes sociais por causa de declarações dela, que foram consideradas preconceituosas contra as lésbicas. A polêmica surgiu após a atriz falar, durante uma entrevista à revista JP, que queria que sua namorada fosse homem.

Atualmente, Maitê está em um relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto. As duas estão juntas há quase um ano.

Apesar do namoro, a atriz disse que, geralmente, prefere se envolver com pessoas do sexo oposto.

– Eu queria que ela fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela – falou.

Por conta da declaração, usuários do Twitter se manifestaram contra a artista. O assunto ficou entre os mais comentados desde o domingo (26), com várias pessoas apontando que Adriana deveria terminar a relação com Maitê.

Fonte: Pleno News