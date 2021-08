Maju Coutinho revela que foi professora antes de entrar na Globo

A âncora do Jornal Hoje, Maju Coutinho, falou sobre seu passado antes de entrar para a Rede Globo. Em entrevista ao Altas Horas deste sábado (21), a comunicadora revelou que trabalhou como professora durante dois anos antes de se formar como jornalista.

– Tenho uma professora, a Vange Fortunato, que foi minha professora no magistério, e ela sempre reclama que eu venho aqui [no Altas Horas] e não conto. Ela fala que eu sou professora, porque fiz magistério e atuei por pouco tempo, mas ela diz que eu sou e que, se eu fosse ao Serginho e não falasse, ela ia ficar muito brava. Então está registrado, Vange. Obrigada por você fazer parte da minha história, e eu sou professora sim! – declarou Maju, que é filha dos educadores, Zilma e João Raimundo.

A jornalista detalha que trabalhou na Prefeitura de São Bernardo do Campo e, anteriormente, com crianças pequenas em um colégio particular que seguia a linha montessoriana, método criado pela pedagoga italiana Maria Montessori, que busca valorizar a educação pelos sentidos e pelo movimento.

– Inclusive, nesse colégio, o padre Julio Lancellotti fazia uma ronda nos colégios particulares da região para que abrigassem crianças soropositivas. Era muito importante. Foi muito marcante na minha trajetória – acrescentou.

Fonte: Pleno News