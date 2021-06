Maju Coutinho revela “ritual” para diminuir pressão de notícias ruins

Maju Coutinho desabafou sobre a responsabilidade de ser a portadora de notícias ruins durante uma pandemia e contou que a forma de noticiar os fatos não mudou. Segundo a jornalista, a mudança foi na intensidade da entrega de informações.

“Não mudou a maneira, mudou a intensidade. Eu lidava com um cardápio que era pesado, mas com a pandemia a gente fincou o pé na doença, na morte, quase todo dia”, disparou a âncora do Jornal Hoje durante participação no Papo de Segunda, do GNT, dessa segunda-feira (14/6).

“É uma intensidade, uma carga tão forte de notícias ruins, que mudou a maneira de lidar com essas notícias ao final da jornada. Como que você faz isso de uma maneira que não fique piegas? Porque você não pode entrar na notícia de uma maneira que você se abale, mas também não pode ser de uma maneira que pareça muito distante. É muito difícil”, completou.

Maju Coutinho contou que tem seguido um “ritual” para amenizar a pressão. A jornalista medita e também faz terapia, com o objetivo de controlar as emoções.

“Eu medito, faço terapia, a gente que faz parte [do jornalismo] já tem uma armadura. Agora nesse tempo brabo é meditação e um pouco de afastamento. Assisto o noticiário, leio o jornal, mas chega uma hora no dia que eu me afasto ou eu não aguento”, desabafou.

Fonte/; Metropoles