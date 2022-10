Mal estar

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro foi participar da missa na Basílica de Aparecida, no último dia 12. Em lá chegando, foi muito bem recebido pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brantes, mas a situação ficou em saia justa quando, durante a homilia, outro sacerdote praticamente pediu votos para o opositor do presidente. Mostrou a divisão no clero católico, o que vem ocorrendo por todo o país. E entre os evangélicos não é diferente. Que o diga os de Belém, a quando da vinda de Dona Michelle Bolsonaro ao lado da senadora eleita Damares Alves.