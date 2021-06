Malafaia: ‘A Globo lixo se ferra quando o povo mostra o que o governo está fazendo’

Pastor deu declaração durante evento do governo federal, no Pará

Nesta sexta-feira (18), durante evento do governo federal, em Novo Repartimento (PA), o pastor Silas Malafaia voltou a protestar contra a Rede Globo. O religioso chamou a emissora de “lixo” e indicou que cada pessoa com um celular pode combater as informações da imprensa.

Cada um de vocês é dono de uma Rede Globo, isso aqui [celular]. A ‘Globo lixo’ se ferra! Quando o povo mostra o que o governo está fazendo. Use isso aqui [o celular]. Não permita (sic) ser enganado por uma mídia bandida, vendida e comprada. O povo sabe das coisas – declarou.

O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta sexta-feira para o Pará, acompanhado de pastores e representantes do governo. Entre os membros da comitiva estavam o pastor e deputado Marco Feliciano; o pastor presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), Silas Malafaia; o advogado geral da União e pastor, André Mendonça; o senador e evangelista Zequinha Marinho, o deputado federal e delegado Éder Mauro e o vice-líder do governo federal na Câmara, deputado Joaquim Passarinho.

Bolsonaro esteve no Pará para participar de uma entrega de 50 mil títulos de propriedade a famílias e ocupantes de áreas públicas federais. A cerimônia de entrega aconteceu na cidade de Marabá. Depois, o chefe do Executivo se deslocou para o município de Novo Repartimento, que é cortado pela Rodovia Transamazônica (BR-230) entre os rios Tocantins e Xingu. Ele inaugurou os 102 quilômetros de asfalto em trecho da Transamazônica. O trecho asfaltado liga Novo Repartimento a Itupiranga. Segundo informações da Agência Brasil, a cerimônia também marcou a assinatura da ordem de serviço para construção da ponte sobre o Rio Xingu.

Fonte: Pleno.News / Foto: Reprodução