Malafaia convoca para campanha de jejum e oração pelo Brasil

O pastor Silas Malafaia convocou os cristãos de todo o Brasil para realizar uma campanha de jejum e oração em favor do Brasil na próxima quinta-feira (22). O líder evangélico sugere um jejum de meia-noite ao meio-dia em favor da nação brasileira.

Idealizador do ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marcado para acontecer no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo, Malafaia também convida os evangélicos a participarem do ato político.

– Quero convocar meus irmãos de São Paulo para estarem na Avenida Paulista, no dia 25, a partir das 15h. Vamos levantar um grande clamor em favor do Brasil – declarou.

Políticos de diversas partes do país estão confirmando presença no ato que tem como objetivo defender o Estado Democrático de Direito. Senadores, deputados federais e governadores de diferentes partidos estão na lista de autoridades confirmadas, entre eles o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB).