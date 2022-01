Malandros assaltam ônibus e são capturados por PM à paisana ao descerem em frente à Policlínica

Dois homens jovens armados assaltaram passageiros de um ônibus de linha urbana de Belém, mas foram presos em flagrante delito por um policial militar à paisana.

O fato se registrou na tarde desta quinta-feira, 13, na Avenida Almirante Barroso, quase em frente à Policlínica do bairro do Marco, em Belém.Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos chegaram a atacar os passageiros e já se preparavam para empreender fuga quando as vítimas gritaram por socorro.

O PM, que estava de bermuda e sandálias caminhando pela calçada, viu a situação e ficou esperando os ladrões desceram, ocasião em que sacou a arma e os dominou, dando voz de prisão. Em ato contínuo, o miliciano pediu apoio e, instante depois, uma viatura da polícia chegou, tendo os marginais sido encaminhados para a Seccional Urbana de São Brás.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar