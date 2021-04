Maldivas anunciam programa que oferecerá vacina a turistas

As Maldivas vão oferecer aos turistas a possibilidade de vaciná-los contra o novo coronavírus, como uma medida de estímulo à indústria turística do arquipélago, da qual sua economia é fortemente dependente.

– O turismo de vacinas é uma visão do presidente do país, Ibrahim Mohamed Solih. Planejamos executá-lo de forma semelhante ao turismo médico – disse o ministro do Turismo das Maldivas, Abdulla Mausoom, à Agência Efe nesta segunda-feira (19).

O Programa 3V: Visit, Vacination, Vacation (Visita, Vacinação, Férias), começará no país quando todos os habitantes das Maldivas, com uma população total de 540 mil pessoas, estiverem totalmente vacinados, acrescentou ele.

O ministro explicou ainda que os turistas poderão escolher a vacina, entre as disponíveis no país, que preferirem para serem inoculados.

– O entorno dos complexos hoteleiros é perfeitamente seguro para a vacinação. Os turistas podem ficar por cinco a oito semanas, receber a segunda dose ou sair e voltar para a segunda dose – disse Maussom.

As Maldivas administram doses das vacinas de Astrazeneca/Oxford, Sinopharm e Pfizer. Até esta segunda-feira, 40.230 pessoas já tinham recebido duas doses, e cerca de 280.000, a primeira.

O país já registrou cerca de 26 mil contágios e 70 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

Por: EFE

Foto: Pixabay