Malhação de Judas volta a acontecer no bairro da Cremação

Uma tradição popular de mais de 50 anos está de volta às ruas do bairro da Cremação, em Belém: A Malhação de Judas. Suspensa devido à pandemia da covid-19 e liberada por conta do avanço da vacinação contra a doença na cidade, a programação cultural volta a ser realizada com toda a força e com a participação em massa da população.

“É uma alegria poder voltar com a malhação depois de dois anos parada por causa da covid-19. Essa festa é tão importante para a Cremação que até quem não mora mais aqui volta para visitar o bairro no dia da malhação”, conta o integrante da coordenação da Malhação de Judas, Paulo Ribeiro.

A rua Fernando Guilhon serviu de palco para a festa da Malhação de Judas. Nesta Sexta-feira Santa, 15, houve o velório de Judas no período da noite, seguido de programação cultural. Já na manhã deste Sábado de Aleluia, 16, ocorreram atividades de lazer para as crianças do bairro.

O servidor público Cézar de Souza levou a esposa e os filhos ao evento popular para prestigiarem a Malhação de Judas. “Essa é uma festa tradicional e familiar. Eu trago todos os anos meus filhos para mostrar a eles essa tradição do nosso bairro”, diz Cézar, morador do bairro da Cremação há mais de 20 anos.

No final da manhã aconteceu a culminância da manifestação popular, a malhação dos bonecos de Judas. Este ano eles representaram desde o presidente da Rússia, Vladimir Putin, até o vírus da covid-19.

“Eu tenho muitas memórias dessa festa, porque desde muito jovem eu participo. Ficamos dois anos sem ela e já estávamos com saudades”, conta a autônoma Roselene Sena, moradora da rua Fernando Guilhon, onde ocorre a Malhação de Judas.

Prefeitura de Belém valoriza a cultura popular

Este ano a festa contou com o apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), que disponibilizou para a festa estrutura de palco, som e iluminação, além de disponibilizar as licenças necessárias para o festejo acontecer.

“A Malhação de Judas é um exemplo da cultura popular em Belém há mais de 60 anos, que remonta as tradições do período colonial. É importante preservar a cultura popular e incentivá-la”, diz o presidente da Fumbel, Michel Pinho.

Além da Fumbel, outros órgãos municipais garantiram apoio à ‘Malhação de Judas”. A Guarda Municipal de Belém (GMB) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) disponibilizaram agentes para garantir a segurança e o bom fluxo do trânsito na área da festa.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) também disponibilizou agentes de limpeza pública, para garantir a limpeza geral no local durante os dois dias de festejo.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira