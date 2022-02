Mamografia ajuda o diagnóstico precoce do câncer de mama e aumenta chances de cura

Neste sábado (05) é o Dia Nacional da Mamografia, um exame imprescindível para o diagnóstico do câncer de mama, que, feito de forma precoce, aumenta as chances de cura e reduz procedimentos mais agressivos no tratamento.

Ediana Matos, 52 anos, há cinco trata um câncer de mama e diz que começou a mamografia bem cedo, “preocupada se viesse a passar por esse problema. Fiz quimio e radioterapia, cirurgia, esvaziamento axilar, pois já estava com metástase. Hoje em dia, graças a Deus, estou bem. Tenho minhas dificuldades, sim, não tenho uma saúde 100% pelo tratamento, pela medicação que ainda tomo. Faço acompanhamento direitinho no Hospital Ophir Loyola, mas tenho qualidade de vida, graças a Deus”, afiança a dona de casa.

Ela incluiu na rotina ginecológica o exame de mamografia há 14 anos e aconselha todas as mulheres a fazerem o mesmo, bem como fazer outros exames para rastreamento, como a ultrassonografia da mama.

“Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento e a chance de cura. Eu já não estava em um nível baixo, mas estou aqui. Sou feliz, estou bem, mas quero pedir a vocês que façam o exame, se toquem e se cuidem. Façam debaixo do chuveiro, na cama, de frente para o espelho. Tirem um dia no mês para ir ao médico solicitar o exame. Não quero que passem por esse tratamento, porque ele é doloroso. Mulher que se ama, se toca. Façam preventivos, transvaginal, exames muito importantes para nós mulheres”, enfatiza Ediana.

CONSCIENTIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenadoria Estadual de Atenção Oncológica, promove ações para conscientizar mulheres e homens sobre a importância da mamografia.

Patrícia Martins, coordenadora estadual de Atenção Oncológica, ressalta a importância do exame. “A mamografia ainda é a principal ferramenta de detecção precoce, quando uma mulher sem sintomas pode ser rastreada, tratada e curada, antes que o tumor se torne clinicamente palpável. Além do câncer de mama, o exame pode detectar nódulos e cistos benignos de mama, microcalcificações, entre outros”, informa.

Ainda de acordo com a Coordenadoria Estadual de Atenção Oncológica, a mamografia de rastreamento é destinada às mulheres sem sinais e sintomas, prioritariamente na faixa etária de 50 a 69 anos, e poderá ser solicitada pela enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF) na Rede Básica de Saúde. Para as demais faixas etárias do sexo feminino e masculino (o câncer de mama também acomete 1% dos homens), que apresentem sinais e sintomas a indicação deve ser médica.

São 29 serviços distribuídos nas 13 regiões de saúde, como por exemplo o estímulo dos municípios à busca ativa de mulheres na faixa etárias de 50 a 69 anos para realizar a mamografia de rastreamento. O encaminhamento ao exame também é ofertado nas ações do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), assim como consultas com mastologistas e biópsias mamárias.

ANTECEDENTES

“A mamografia diagnóstica é indicada para as mulheres de 35 anos que tenham antecedentes familiares de primeiro grau (mãe) com câncer de mama. Essas mulheres devem fazer uma mamografia aos 35 anos, e depois só irão repetir com uma idade mais avançada em que as mamas já terão uma substituição gordurosa”, acrescenta Patrícia.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim