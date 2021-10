Manaus: Facção manda postos de gasolina baixarem preço

O Comando Vermelho mandou donos de postos de gasolina, em Manaus (AM), reduzirem o preço do combustível. A facção estipulou o prazo de uma semana para que os empresários diminuam os valores cobrados, segundo informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Uma mensagem divulgada na terça-feira (26) aponta que o Comando Vermelho está do lado dos “irmãos que estão sendo prejudicados”.

– O Comando pede para os safados dos cartéis de postos baixarem o preço da gasolina. Estamos dando o prazo de uma semana. Estamos do lado dos nossos irmãos que estão sendo prejudicados. Se não [cumprirem], vamos botar o trem na rua e colocar fogo em postos de gasolina e caminhões – diz o texto.

Em Manaus, o litro da gasolina está custando R$ 6,59.

