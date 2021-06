Manaus receberá 144 policiais da Força Nacional nesta terça, diz secretário

Após uma série de ataques de criminosos, Manaus irá receber 144 policiais da Força Nacional de Segurança a partir desta terça-feira (8), segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Louismar Bonates. A capital e outras cidades do interior foram alvos de ataques desde o fim de semana.

Tropa da Força Nacional que sai de Apuí deve chegar a Manaus na noite desta terça-feira (8)

A situação está um pouco mais controlada, nesta terça-feira (8), sem registro de ataques na capital, com um ataque a delegacia registrado no interior do estado.

“A Força Nacional atua em várias áreas do país. Quando tem uma missão nova, elas são deslocadas de vários locais também. No caso dessa Força que vem para Manaus, está vindo uma parte de Apuí, uma parte de Rondônia e também de Brasília”, informou o secretário.

Ainda conforme Bonates, a tropa da Força Nacional que sai de Apuí deve chegar a Manaus na noite desta terça-feira (8). Outra tropa que partiu de Rondônia segue pela rodovia BR-319 e os homens que partiram Brasília devem chegar de avião na quarta-feira (9).

A autorização do envio das tropas da Força Nacional para Manaus foi informada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, em uma rede social, na segunda-feira (7). Nesta terça-feira (8), uma portaria do Diário Oficial confirmou o envio de tropas pelo período de 30 dias – com possibilidade de ser prorrogado.

Onda de ataques em Manaus

Manaus viveu uma onda de violência entre o fim da noite de domingo (6) e a madrugada desta segunda-feira (7). Ao menos 33 pessoas foram presas. Além de Manaus, seis cidades do interior do Amazonas também registraram ataques.

Nesta terça-feira, depois de dois dias de serviço suspenso ou realizado de formal parcial, a frota do transporte coletivo de Manaus voltou a operar com 100% dos veículos. A vacinação para o público adulto de 54 anos foi retomada, bem como a repescagem do grupo de 59 a 55 anos.

