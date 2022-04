Mais tarde Manaus X Remo entram em campo para disputar a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar na Arena da Amazônia, em Manaus ás 19h.

O Manaus estreou no Campeonato da Série C contra o Brasil de Pelotas, onde terminou a partida com um empate de 1 a 1.

Já o Clube do Remo teve uma boa estreia no Campeonato da Série C, pois ganhou a partida contra o Vítoria-BA por 2 a 1.

O jogo deste sábado será transmitido pela Super Marajoara AM1130 com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagem de Gabriel Freitas e Plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira