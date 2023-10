Manbol nas Usinas da Paz: esporte paraense ganha espaço nas comunidades

As Usinas da Paz Bengui e Terra Firme, em Belém, iniciaram um torneio de manbol, que promete encher de energia as quadras e alegrar os jovens atendidos pelo Governo do Estado. Esta iniciativa também será ofertada nas demais UsiPaz em funcionamento.

O evento é uma parceria da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) com a Federação Paraense de Manbol que, no Bengui e Terra Firme, segue até hoje (20), com atividades para crianças, a partir de 10 anos de idade. Nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Sobre o manbol

O esporte está ganhando o mundo e agora tem conquistado o coração dos jovens das Usinas da Paz. É uma versão empolgante do futebol, com regras e características únicas. Ele surgiu como uma alternativa que combina as melhores partes do futebol e do handebol, adaptadas para os espaços disponíveis nas comunidades.

No manbol, os jogadores precisam demonstrar habilidade, agilidade e estratégia, já que a bola é menor e os times são menores em número, o que torna o jogo mais dinâmico. Além disso, as regras são simplificadas, garantindo que a diversão seja o foco principal. Com uma mistura empolgante de dribles, passes e gols, o manbol é uma atividade esportiva que promove o trabalho em equipe, a camaradagem e a competição saudável.

A inscrição para participar das partidas é gratuita. Veja o cronograma do torneio nas próximas Usinas da Paz:

26 a 27/10

UsiPaz Jurunas/Condor

UsiPaz Marituba

UsiPaz Parauapebas

09 a 10/11

UsiPaz Guamá

UsiPaz Icuí-Guajará

UsiPaz Canaã dos Carajás

17 a 18/11

UsiPaz Cabanagem

Foto: Felipe Lemos (Nucom/Seac)