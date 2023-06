Manchester City é o grande campeão da Champions League

Neste ano, a Champions League tem um campeão inédito se comparado aos últimos 11 anos. Após o Chelsea em 2010, o Manchester City é o novo integrante da sala de troféus do principal torneio continental de clubes do mundo.

Com a vitória por 1 x 0 no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, o Manchester City confirma a tríplice coroa em uma temporada épica. Antes, havia conquistado a Premier League e a Copa da Inglaterra. Pep Guardiola adiciona o terceiro título ao currículo. Em 2009 e em 2011, brindou o Barcelona com titulos diante do Manchester United.

Agora, faz novamente a alegria da outra banda inglesa da cidade ao inserir o time bancado pelo grupo econômico Football City Group dos Emirados Árabes Unidos no topo do Velho Mundo. Sorte do goleiro Ederson, o 43º jogador brasileiro a celebrar o título. A inédita Orelhuda do City poderia ter sido conquistada em 2021, mas o Chelsea impediu.

