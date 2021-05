Manchester United e Liverpool é adiado após invasão de torcedores

A partida entre Manchester United e Liverpool, programada para acontecer neste domingo (2) pelo Campeonato Inglês, foi adiada após torcedores dos Diabos Vermelhos invadirem o campo do estádio de Old Trafford em protesto contra os proprietários do clube, a família Glazer.

“Após debate entre a Polícia, a Premier League, o Conselho de Trafford e os clubes, nossa partida contra o Liverpool foi adiada por causa de questões de segurança e proteção após o protesto de hoje”, informou o Manchester United em comunicado.

O Liverpool emitiu um comunicado dizendo que concorda totalmente com o adiamento.

Cerca de 200 torcedores do United entraram em campo, alguns soltando sinalizadores e outros carregando cartazes pedindo aos Glazers que deixem o clube comprado por eles em 2005.

A partida seria disputada com portões fechados por causa das restrições impostas para evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19), mas isso não impediu cenas caóticas dentro e fora de Old Trafford. O estádio foi fechado após os torcedores serem removidos do local.

Por Simon Evans – Manchester (Inglaterra)

Fonte: Agência Brasil/ Foto: Reuters