Manchester United: Solskjaer em risco e Conte aberto a negociar

A permanência de Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United está por um fio, segundo fontes próximas ao clube. Os jornais Guardian e Manchester Evening News descrevem um dia de discussões internas com a demissão e consequente sucessão como temas principais.

O martelo ainda não foi batido, mas os bastidores mostram uma quebra total na confiança do clube, em todos os setores, no trabalho de Solskjaer, dos jogadores a diretoria. O técnico norueguês sobrevive ao cargo por conta das boas relações com todos e do reconhecimento pela evolução da equipe em seu comando depois de anos difíceis pós Alex Ferguson.

Segundo o jornal de Manchester, os dirigentes do clube pensam seriamente em demitir Solskjaer de imediato e não tem respondido aos questionamentos da imprensa sobre o assunto. Não era o planejamento do clube, que chegou a premiar o técnico com uma renovação de três anos após o bom desempenho na última temporada. Um ano decepcionante poderia encurtar essa passagem, mas interromper a parceria ainda no início da temporada é uma atitude considerada drástica, mas que poderá ser a única solução dentro do cenário desastroso deixado pela humilhante derrota para o Liverpool, arquirrival, por 5 a 0.

O favorito a substituir Solskjaer também é o mesmo segundo os dois jornais: Antonio Conte. O técnico italiano prefere pegar um trabalho desde o início, mas já tinha avisado que poderia repensar em caso de propostas boas no meio de seu ano sabático. E o United é o tipo de cargo difícil de recusar. Um acordo, no entanto, passa por um total entendimento entre Conte e os dirigentes do United, com relutância dos dois lados. O currículo mostra que Conte é avesso a imposições de cima, com histórico de problemas com diretorias em seus últimos clubes.

Além de Conte, o outro nome ventilado nos bastidores é de Zinedine Zidane. De qualquer forma, o United só deve discutir a fundo a decisão sobre o futuro técnico quando definir a permanência ou demissão de Solskjaer.

Texto retirado de ogol.com.br