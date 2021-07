“Manda o Lula organizar uma jegueata”, dispara Bolsonaro

A próxima “motociata” do presidente já tem data marcada

Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (13) que a indústria de motocicletas em Manaus cresceu 45% no primeiro semestre deste ano e citou as “motociatas” promovidas por ele e seus seguidores. O presidente aproveitou também para cutucar seu desafeto político, o ex-presidente Lula.

– Curiosidade: no primeiro semestre desse ano, a indústria de motocicletas lá, em Manaus, Zona Franca, cresceu 45%. Agora, eu tenho ajudado um pouquinho nisso aí. Agora, manda o Lula organizar uma “jegueata” pra ele – disse Bolsonaro.

O chefe do Executivo também voltou a dizer que o Datafolha está recebendo propina para publicar as últimas pesquisas, que apontam uma vitória de Lula no primeiro turno nas eleições de 2022. Bolsonaro aponta que a popularidade de Lula cresce nas pesquisas, mas que o petista não faz campanha nas ruas, indicando que os resultados das pesquisas destoam da realidade.

– Segundo o Datafolha, ele [o Lula] tem 60% de intenção de votos, mas não vai à rua […] O Datafolha tá recebendo muita grana pra poder dar esses números aí e engana alguns poucos ainda – apontou.

Nesta segunda-feira (12), o presidente já anunciou que a próxima “motociata” de que participará será em Manaus e ocorrerá no próximo sábado (17).

Foto: Reprodução

Fonte: Pleno.news / Pierre Borges