Mandala Sounds leva reggae paraense para o estado do Maranhão em turnê

Em turnê especial pelas cidades do estado vizinho, o Maranhão, a banda paraense Mandala Sounds leva suas músicas autorais e musicalidade carregada de reggae, para um estado que possui um grande público que aprecia o estilo musical que a banda domina. A turnê vai ser realizada ao longo do mês de maio deste ano, com inúmeras surpresas para o público maranhense que recebe a banda pela primeira vez na sua região.

“A primeira vez sempre é uma novidade total, estamos em um mix de ansiedade com realização, a felicidade nos preenche agora sabemos o quanto as pessoas do Maranhão também levantam a bandeira do reggae, isso sem dúvida contou muito para que o nosso som pudesse chegar até lá e o convite partisse de lá também, então vamos levar o melhor da Mandala Sounds pra galera, e ainda, com muita novidade no repertório, vai ser inesquecível”, adianta Junior Boegea, membro da banda.

No seu nome, a banda já carrega em si uma carga energética incomparável, por significar justamente essa energia que as pessoas carregam e trocam entre si através do som, uma forma de arte que encanta gerações e quase que atinge a população mundial integralmente. A banda, por ter na sua essência uma conexão surreal entre os seus membros que se identificam através do som do reggae, pode com propriedade levar até as pessoas cada vez mais a Mandala, energia positiva levada através da música.

“O reggae em si já tem essa vibe de conectividade entre as pessoas, de conexão, de paixão, de carregar em si milhares de sentidos e significados, é isso que a gente enquanto banda objetiva fazer, tocar no coração das pessoas, levar a música a um patamar de plenitude, o auge que esta forma de arte pode nos proporcionar”, ressalta Flaviano sobre o nome que a banda carrega e que já caiu no gosto do público no Pará.

Dentre os locais que a banda vai passar ao longo da sua trajetória pelo estado do Maranhão, estão os municípios de Alcântara, Cururupu e São José de Ribamar, localidades que possuem um público que respira o ritmo reggae no ar e por onde se passa, encontram-se diversos bares e casas de shows, assim como casa de moradores mesmo, sempre na pegada e nas cores marcantes do movimento que este ritmo estimula.

“Conhecemos a fama que o Maranhão tem diante do reggae, e confesso que estamos ansiosos por esse encontro de gerações amantes do estilo que nós também amamos, vai ser uma experiência muito enriquecedora para nós, vamos dar o nosso melhor pra galera curtir o som raiz e o nosso som autoral que agita Belém do Pará”, comenta Flaviano sobre as expectativas para o show.