Mangal das Garças Completa 17 anos e oferece programação gratuita para a população

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, administrado pela Organização Social Pará 2000, completa 17 anos nesta quarta-feira (12).

E para celebrar a data, todos os espaços de visitação monitorada que inclui o borboletário, o viveiro das aningas, Memorial Amazônico da Navegação e o Farol de Belém estarão abertos gratuitamente ao público. O Parque abre ás 8h da manhã, sendo obrigatória a apresentação da carteira de vacinação e documento de identificação com foto para entrada no local.

Atrações

O Momento EcoZoo, que costuma ocorrer uma vez ao mês, onde um técnico ambiental explica sobre a origem, características e curiosidades de uma ou mais espécies, irá ocorrer em três momentos ao longo do dia:

10h00: Soltura das borboletas na Reserva José Márcio Ayres (borboletário). O Biólogo do Parque irá explicar todas as fases de vida deste inseto.

11h00: Alimentação das Garças no Recanto da Volta. Neste dia especial haverá a explicação dos modos de vida e curiosidades das Garças e dos Binguás.

17h00: A Coruja Olívia encanta a todos durante um passeio com um técnico ambiental pelos espaços do Mangal. Além de contemplar a ave, os visitantes recebem uma explicação sobre vida e características do espécime.

O público poderá ainda conferir as atrações diárias do mangal, nos horários de 8h ás 18h:

– Alimentação das Iguanas no caminho para o farol – 8h30

– Alimentação das Tartarugas e peixes no lago – 9h

– Passeio com a coruja Arya: de terça a sábado, às 9h

– Alimentação das aves no Viveiro das Aningas – 11h30

– Alimentação das garças no Recanto da Curva: 11h, 15h, 17h30.

– Soltura das borboletas no Borboletário: 10h e 16h

– Apresentação das aves do Viveiro das Aningas – 16h30

– Passeio da coruja Olívia – 17h

Foto: Ascom Pará 2000