Mangal das Garças oferece programação infantil gratuita no domingo

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças terá programação gratuita para as crianças celebrarem a data junto aos pais neste domingo (13). O Projeto Ecoarte, fará mais uma edição com o tema “brincando com o papai”.

Uma equipe de recreadores fará diversas brincadeiras e gincanas para que as crianças tenham uma manhã de lazer junto de seus pais e familiares. A programação infantil é gratuita e terá início às 10h da manhã.

O projeto tem como o objetivo fomentar a educação ambiental e o desenvolvimento da crinça por meio da arte e da brincadeira. O projeto é uma realização do Governo do Estado, por meio da Organização Social Pará 2000, que administra o Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

Confira a programação diária no Mangal das Garças:

Alimentação das iguanas no caminho para o farol – 8h30;

Alimentação das tartarugas e peixes no lago – 10h30;

Passeio com a coruja Nairóbi: de terça a sexta-feira, 9h;

Alimentação das garças no Recanto da Curva: 11h, 15h e 17h30;

Soltura das borboletas no borboletário: 10h e 16h (monitorado);

Apresentação das aves no Viveiro das Aningas – 16h30.

Serviço

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 8h às 18h – entrada gratuita.

Rua Carneiro da Rocha, s/n, na Cidade Velha, em Belém

Foto: BEATRIZ SANTOS/ ASCOM OS PARÁ 2000