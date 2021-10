Mangal das Garças orienta visitantes a ter cuidado com as espécies de borboletas

O Parque Zoobotanico Mangal das Garças, que tem a Reserva José Márcio Ayres popularmente conhecida como borboletário, é visto internacionalmente como um dos maiores criatórios de borboletas do mundo.



O local que é bastante visitado precisa ter alguns cuidados necessários quanto á preservação das espécies no local. O locar possui cinco espécies de borboletas que são reproduzidas no complexo, uma variedade de pássaros, peixes além de representar uma sintase da flora amazônica.



O espaço que ganhou o título de maior borboletário da América Latina, solta diariamente de 100 a 200 borboletas na reserva, que vivem em média um mês. As espécies de borboletas são Júlia (Dryas iulia), a borboleta – coruja (Caligo illioneus), borboleta- brancão (Ascia monuste), a borboleta pingos – de- prata (Agrauslis vanillae) e a borboleta ponto -de- laranja (antenos menippe).



Devido as muitas visitas dentro do borboletário, e as pessoas ficarem na curiosidade de querer tocar nas borboletas, e podem acabar sendo contaminadas correndo o risco de morrer, pois segundo o biólogo do Mangal das Garças, Basílio Guerreiro, a borboleta vai perdendo as escamas das asas.

Apesar do espaço aproximar os visitantes da natureza, é importante que haja equilíbrio e respeito as espécies para a preservação das borboletas.



Sobre a soltura das borboletas, sempre acontece duas vezes ao dia, ás 10h e ás 16h, dentro da Reserva José Márcio Ayres.

O Mangal das Garças funciona de terça a domingo, das 8h ás 18h, com entrada gratuita, apenas algumas atrações são monitoradas no valor de R$ 5 ou R$15 reais, os espaços são o Viveiro das Aningas, Museu Amazônico da Navegação, Farol e a reserva José Márcio Ayres (borboletário). Nas segundas o parque fecha para manutenção.



Programação diária no Mangal das Garças:

Alimentação das Iguanas no caminho para o farol – 8h30

Alimentação das Tartarugas e peixes no lago – 9h00

Passeio com a coruja Arya: de terça a sábado, às 9h00

Alimentação das garças no Recanto da Curva: 11h, 15h, 17h30.

Soltura das borboletas no Borboletário: 10h e 16h (monitorado)

Apresentação das aves do Viveiro das Aningas – 16h30

Passeio da coruja Olívia – 17h

Foto: Beatriz Santos / Divulgação

Jornalista: Marina Moreira