Mangal das Garças promove oficina gratuita para crianças neste domingo (26)

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças terá programação infantil gratuita, no próximo domingo (29). A turma do Clube da Animação convida as crianças a participarem de uma oficina de corte e colagem para confecção de viseiras infantis. A atividade é parte do Projeto “Ecoarte” e terá início às 10h.

Durante a oficina, as crianças poderão desenvolver noções de organização, coordenação motora, reconhecimento de cores, formas e tamanhos e exercitar a criatividade. “Durante a atividade a criança usa os dedos para recortar e colar os materiais, o que estimula o desenvolvimento das habilidades motoras finas, por exemplo. Além disso, elas estarão aprendendo enquanto brincam”, destaca Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de marketing, comunicação e cultura da OS Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

O Projeto Ecoarte tem como objetivo fomentar a educação ambiental e o desenvolvimento infantil abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa. A iniciativa é uma realização do Governo do Estado, por meio da OS Pará 2000.

Serviço:

Projeto “Ecoarte” – Oficina de viseira infantil (Gratuita) – 26 de novembro de 2023

Hora: 10h

Local: Mangal das Garças (R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém – PA)

