Mangal das Garças terá oficina de pintura e educação ambiental neste próximo domingo (16)

Para quem vai ficar em casa neste final de semana e tá pensando em curtir com a família alguns pontos turísticos de Belém, o Mangal das Garças é uma ótima opção para este domingo (16).

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças terá programação infantil gratuita em dose dupla: o Momento EcoZoo, com a apresentação de três espécies de quelônios que vivem no Parque, e o Projeto Ecoarte, no qual as crianças poderão participar de uma oficina de pintura e momentos de recreação.

O espaço oferece entrada gratuita e diversas atrações, também oferece projetos e oficinas criativas para o público infantil.

Sobre o Ecozoo

A programação de domingo promove a interação dos visitantes com a flora e fauna do Mangal. Na ocasião, a equipe técnica apresentará às crianças e ao público três espécimes de quelônios que vivem no Parque: o Tracajá, o Muçuã e a Tartaruga-da-Amazônia. Será possível ficar um pouco mais próximo dos espécimes, enquanto os tratadores explicam sobre as características e curiosidades desses animais. O objetivo do projeto é estimular, principalmente nas crianças, o respeito aos animais e o amor à natureza.

Ecoarte

Para mais essa edição do projeto Ecoarte, as crianças poderão participar de uma oficina de pintura e momentos de recreação junto ao Clube da Animação. A iniciativa tem como objetivo fomentar a educação ambiental abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa.

Além de participar das ações oferecidas gratuitamente, o público poderá visitar os espaços de visitação monitorada, como a Reserva José Márcio Ayres (borboletário), o Viveiro das Aningas, o Farol de Belém e o Memorial Amazônico da Navegação.

O Parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h e fecha às segundas-feiras para manutenção. Confira a programação diária do Mangal e aproveite para visitar este ponto turístico da capital:

– Alimentação das iguanas no caminho para o farol – às 08h30;

– Alimentação das tartarugas e peixes no lago – às 10h30;

– Passeio com a coruja Nairóbi: de terça a sexta-feira, às 09h;

– Alimentação das garças no Recanto da Curva: às 11h, 15h e 17h30;

– Soltura das borboletas no Borboletário: às 10h e 16h (monitorado);

– Apresentação das aves no Viveiro das Aningas – às 16h30,

– Passeio das corujas Olívia e Gal – de terça a sexta-feira, às 17h.

Serviço:

Programação infantil gratuita

Data: Domingo, 16 de abril

Projeto Momento EcoZoo – Quelônios da Amazônia – 9h

Projeto Ecoarte – Oficina de pintura e momento de recreação – 9h30

Local: Mangal das Garças, R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém – PA.

– Espaços monitorados: Farol, Viveiro das Aningas, Museu Amazônico da Navegação e reserva José Márcio Ayres (borboletário). Para visitar os espaços monitorados, é necessário adquirir o ingresso por R$ 7,00.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará