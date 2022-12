Mangal das Garças terá programação gratuita na manhã de Natal

Na manhã do dia 25 de dezembro o Papai Noel estará aguardando o público para continuar as comemorações natalinas no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém. Acompanhado de personagens infantis e de uma bandinha de fanfarra, Papai Noel estará com as crianças em momentos de contação de histórias e brincadeiras. A programação gratuita será no entorno do Memorial Amazônico da Navegação, das 09 às 11 h.

A programação vai oferecer às famílias a oportunidade de visitar o Mangal e encontrar o Papai Noel na manhã de Natal, e assim deixar a data ainda mais especial na memória das crianças. Além do Papai Noel, personagens infantis estarão no local contando histórias e brincando com os frequentadores.

O Natal no Mangal das Garças é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), realizada pela Organização Social Pará 2000, que administra o Parque Zoobotânico.

Serviço: Natal do Mangal 2022 – programação gratuita. Dia 25 de dezembro, das 09 às 11 h, no Mangal das Garças, no entorno do Memorial Amazônico da Navegação – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha.

Texto: Beatriz Santos – Ascom/Os Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: AScom/Pará 2000