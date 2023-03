Mangal das Garças terá programação infantil de páscoa neste domingo (02)

A manhã do próximo domingo, 2 de abril, será de muita diversão no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém. A turma do clube da animação irá realizar oficinas de pintura e confecção de ovinhos de papel, além de promover momentos de recreação com direito à caça aos ovos, brincadeiras e desafios de páscoa. A programação gratuita é parte do projeto Projeto EcoArte e terá início às 9h30.

Considerados como símbolos da fertilidade e renovação, os ovos são também símbolos da Páscoa. A tradição de pintá-los à mão e escondê-los ao lado de guloseimas e brinquedos para que as crianças procurassem na manhã de páscoa remonta de séculos passados. A brincadeira é realizada por diversas famílias mundo afora, mas agora com ovos de chocolate.

Toda a programação faz parte do projeto Projeto EcoArte, que tem como objetivo fomentar a educação ambiental abordando diferentes temas de forma lúdica e criativa.

Serviço

Projeto “Ecoarte”

Data: 02 de abril de 2023

Hora: 9h30

Local: Mangal das Garças – R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém – PA

Texto: Beatriz Santos/Ascom OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará