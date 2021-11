Mangal das Garças traz programação infantil gratuita neste domingo

No domingo (7), o Mangal das Garças terá programação infantil gratuita dentro do projeto de educação ambiental, com mais uma edição do Momento EcoZoo, que desta vez apresentará as curiosidades da ave Aracuã (Ortalis gutatta). Em seguida, haverá contação de histórias com John Rente, que utilizará fantoches e instrumentos musicais para narrar o conto “O príncipe feliz”, de Oscar Wilde. A programação terá início às 9h.

Você sabia que o aracuã possui esse nome por vocalizar um som parecido com a palavra ‘aracuã’? Essa e outras curiosidades sobre a ave serão apresentadas no próximo domingo, durante o momento ecoZoo, no Mangal das Garças. O projeto tem como objetivo incentivar nas crianças práticas de fomento à educação ambiental e cuidados com os animais e natureza.

“O aracuã já era encontrado aqui no terreno que hoje em dia é o Mangal. É uma ave bastante comum no Pará, que muitas pessoas criam ilegalmente em casa. O nosso aracuã mais famoso foi carinhosamente batizado de carequinha”, conta Basílio Guerreiro, biólogo do Mangal das Garças.

Guerreiro explica que a ave tem uma expectativa de vida de oito anos, podendo chegar até os dez, se criada em cativeiro. O animal se alimenta principalmente de frutas, brotos e sementes, sendo um bom dispensador de sementes, o que ajuda na recomposição das florestas, além de controlar as populações de pragas como gafanhotos e alguns besouros nocivos às plantas.

Seguindo a programação do domingo no Mangal, haverá a contação de história “O príncipe feliz”, de Oscar Wilde, a ser interpretada por John Rente. O conto é sobre uma uma andorinha que viaja em direção ao Norte, na busca de um lugar tropical para escapar do inverno intenso e decide repousar próximo a uma estátua localizada no centro da cidade, trata-se do príncipe feliz: uma história de compaixão e altruísmo.

“É um texto do Oscar Wilde, contista, romancista, dramaturgo e poeta, um autor que possui muita sensibilidade. É uma história cuja protagonista é uma andorinha que viaja para o Egito e que, cansada de tanto voar, ela descansa numa colina onde há a estátua de um príncipe”, comenta Jon Rente, contador de histórias.

Informações -G1 Pará

Foto: Marcelo Seabra/O Liberal