Mangal das Garças vai apresentar a nova coruja nesta terça dia das crianças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças vai apresentar nesta terça-feira (12), a nova atração do local, a coruja Ayra, a nova moradora do local, foi vítima de um acidente com motosserra no qual perdeu uma de suas asas, sua apresentação faz parte da programação voltada para o dia das crianças, além disso a criançada que estiver na visitação vai aprender sobre proteção à natureza com a contação de história “Heróis da Amazônia”. A programação vai ser gratuita e irá acontecer a partir das 8h, no entorno do Memorial Amazônico da Navegação.

Durante a programação vai acontecer o Momento EcoZoo, que é uma atração do Mangal das Garças onde os visitantes têm a oportunidade de ficar mais perto das espécies apresentadas, além de descobrir um pouco mais sobre as curiosidades do animal.

A coruja, a nova espécie do parque, tem a função de predação, ou seja, costuma realizar controle de populações de insetos, aracnídeos, pequenos roedores e rãs. Outras curiosidades serão apresentadas no momento EcoZoo.

Jornalista: Marina Moreira