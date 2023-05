Mangal tem novos animais para impulsionar enriquecimento genético

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, referência em reprodução e reabilitação de aves da região Norte, recebeu dois flamingos e dois cisnes, que farão parte do espaço que possui 42 espécies de animais. Mas antes de os animais serem soltos ao ar livre no parque estadual, eles passarão por um período de quarentena e adaptação.

As aves vieram de Zooparque Itatiba, em São Paulo, e agora ficarão no Mangual por período definitivo. Segundo o parque, especialistas estão analisando o comportamento das aves em relação à nova alimentação e à mudança de clima, que apresenta características diferentes da registrada na região sudeste do Brasil.

Em contrapartida, doze guarás e duas Arapapás criados no Mangal foram doados para a instituição itatibense. O objetivo principal da permuta entre os zoológicos é fazer um enriquecimento da carga genética.

“Apesar de já termos, por exemplo, flamingos no Parque, a chegada de novos animais traz novos traços genéticos que estimulam a reprodução. De mesmo modo, a chegada de novos animais, como é o caso do casal de cisnes de pescoço preto, que ainda não temos no Parque, e consideramos interessante inserir. Além disso, a permuta permite também a reprodução dos guarás em outros estados, onde a reprodução pode apresentar menor contingente”, explicou Basílio Guerreiro, biólogo do Mangal das Garças.

Referência nacional – Atualmente, 42 espécies de animais convivem na fauna do Mangal das Garças. O espaço é reconhecido nacionalmente pelo trabalho realizado com animais, especialmente em reprodução e reabilitação de aves. O Parque é o primeiro do Brasil a realizar a reprodução assistida do guará, atividade que já repercutiu em diversas permutas com outras instituições brasileiras.

Serviço

A visitação no Parque Zoobotânico Mangal das Garças ocorre de terça-feira a domingo, das 8h às 18h. Nas segundas-feiras, o parque fecha para manutenção.

O Espaço fica na rua Carneiro da Rocha, s/n, no bairro Cidade Velha, em Belém.

Foto: David Alves