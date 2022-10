Mangual das Garças apresenta programação gratuita sobre abelhas com atividades lúdicas e degustação de mel

O Mangal das Garças recebe neste sábado (22) o projeto “Abelhas nativas Para Cidades Amazônicas”, o evento será gratuito em comemoração ao Dia Nacional Das Abelhas, lembrado no último dia 8. O objetivo do evento é apresentar as abelhas nativas e mostrar a importância ecológica e econômica deste inseto.

A programação do evento inclui diversas atividades lúdicas de educação ambiental, exposição de colmeias e das principais abelhas nativas sem ferrão existentes na Amazônia, além de degustação de meles. A ação irá ocorrer no recanto da margem, de 9h ás 12h.

As atividades incluem brincadeiras, desenhos, exposição de espécies de abelhas da Amazônia, degustação de variados tipos de mel e muita educação ambiental com a presença de especialistas da área, que irão explicar a diversidade de espécies, de que modo vivem e o porquê as abelhas são tão necessárias.

Serviço

Evento: Abelhas Nativas para cidades Amazônicas

Data: 22 de outubro de 2022

Hora: 9h às 12h

Local: Recanto da margem

Mangal das Garças – R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém – PA

Entrada Franca

Foto Reprodução: abelha.org