Mangueirão recebe jogo do Flamengo pelo campeonato carioca em janeiro de 2024

A grande espera dos paraenses amantes do futebol, e os que são torcedores do Flamengo acabou. O governo do Pará, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a diretoria do Flamengo, que estudava levar jogos do Cariocão para serem disputados nas regiões Norte e Nordeste, confirma, o jogo do clube no Novo Mangueirão, no dia 31 de janeiro de 2024.

A iniciativa é resultado de mais uma articulação do governo estadual, com o objetivo de fazer do Mangueirão o palco de importantes eventos esportivos, tanto de clubes locais quanto nacionais. “Após a entrega, o Novo Mangueirão segue todos os parâmetros necessários para receber esse tipo de partida. O Pará tem um equipamento da melhor qualidade. Então é uma verdadeira alegria, para nós, do governo do Estado, anunciarmos que mais uma vez o estádio será utilizado para um grandioso evento esportivo, que é o jogo do Flamengo, já confirmado para janeiro. O objetivo é justamente esse: manter o Mangueirão na rota dos principais eventos esportivos do Brasil e do mundo, pois a torcida paraense já demonstrou que é exemplo e faz um verdadeiro show para abrilhantar ainda mais o espetáculo no estádio”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

Torcedor do Flamengo, o estudante Igor Duarte, 22 anos, já está na expectativa para ver de perto o clube do coração entrar em campo. “É a primeira vez que eu terei a oportunidade de ir a um jogo do Flamengo, pois acompanhei somente pela TV. Estou cheio de expectativas e são as melhores possíveis, muita felicidade em poder viver esse momento. São dois sentimentos empolgantes, ver o time do meu coração e poder vivenciar essa experiência ao lado da família, que nunca foi a um estádio de futebol”, disse o torcedor.

Fonte: Agência Pará/Foto: Roni Moreira/Ag Pará