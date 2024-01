Mangueirinho passa por obras de readequação para receber o torneio pré-olímpico de basquete feminino

As obras de readequação do “Mangueirinho”, para receber o pré-olímpico de Basquete Feminino, está em reta final. O torneio, que ocorre entre os dias 8 e 11 de fevereiro, contará com diversas seleções buscando vaga nas Olimpíadas de Paris 2024.

Essa será a primeira vez que o torneio acontece no Brasil. Por isso, para receber ainda melhor os atletas, comissões técnicas e os torcedores, a Arena Guilherme Paraense recebe serviços de pintura, melhora no sistema de refrigeração e um novo piso oficial, totalmente reconstruído.

“Estamos a todo vapor para entregar esse importante equipamento público. Após o sucesso que será o pré-olímpico, nossa Arena voltará a ter plenas condições de recebes atividades esportivas de várias modalidades”, explica o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

O titular da pasta também afirma que a readequação da parte interna do Mangueirinho irá beneficiar ainda mais o esporte de quadra no Estado, além de colocar a arena na rota dos grandes eventos. “Temos um planejamento de parceria com times para que eles treinem no Mangueirinho, além de fomentarmos e incentivar a realização de eventos e campeonatos. Também iremos implementar o projeto Palco de Eventos, para colocar este espaço na rota de eventos culturais, assim como fizemos com o Mangueirão, permitindo o fomento da economia e a geração de emprego e renda”, ressalta o secretário.

O Mangueirinho

A Arena Guilherme Paraense (o Mangueirinho), tem capacidade para receber mais de 11 mil pessoas e conta com acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados para pessoas com deficiência, vestiários e espaço reservado na arquibancada. Tem bares, restaurantes, banheiros, dois elevadores e oito cabines de imprensa.

O pré-olímpico de basquete feminino

O pré-olímpico de basquete feminino será realizado pela primeira vez no Brasil, entre os dias 8 e 11 de fevereiro, em Belém, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), quando quatro seleções disputam duas vagas para as olimpíadas de Paris 2024. Na capital paraense, Austrália, Alemanha, Brasil e Sérvia entrarão em disputa.

As partidas acontecerão sempre às 17h e às 20h. Informações sobre ingressos, gratuidades e meia entrada estão disponibilizados no site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruna Cabral/Ascom Seel