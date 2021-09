Manhã de domingo tranquila no feriado prolongado em Salinópolis

Neste domingo (5), feriado prolongado da Proclamação da Independência, o movimento é considerado tranquilo no município de Salinópolis, na região Nordeste, informa a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que coordena a “Operação Independência” nos principais balneários paraenses, que costumam receber um fluxo maior de pessoas nesse período. A operação é realizada de 2 a 8 de setembro.

Na praia, pessoas aproveitam o dia de sol. Para garantir diversão sem ocorrências, militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil distribuem pulseiras de identificação para menores de idade. Com o nome da criança, do responsável e telefone de contato, a pulseira torna mais fácil localizar as crianças, em caso de desaparecimento.

“Estamos com todos os agentes de segurança, com tudo o que foi planejado em ordem, apesar do número de frequentadores considerado baixo nas praias e localidades de Salinas. Estamos agindo preventivamente, mas a postos caso ocorra uma necessidade”, ressaltou o coronel Helton Moraes, titular da Diretoria de Prevenção Social da Violência e Criminalidade da Segup (Diprev), e coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado na Praia do Atalaia.

Ações preventivas – O pai do menino Ezequiel Lemos garantiu a identificação para o filho. “Dessa forma, a gente se diverte com mais tranquilidade. O bom é que não aconteça nada. Mas se acontecer, vai ser mais rápido de solucionar”, afirmou Lourenço Lemos.

Na faixa de areia, policiais militares realizam rondas para garantir um lazer seguro aos frequentadores. Próximo ao mar, guarda-vidas orientam e observam os banhistas para prevenir acidentes aquáticos.

A Operação Independência mobiliza um efetivo de 852 agentes de segurança pública da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Defesa Civil, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Polícia Rodoviária Federal, secretarias municipais de Transporte e Trânsito de Ananindeua e Marituba, guardas municipais de Belém, Ananindeua e Marituba, além do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Grupamento Fluvial (GFlu).

Por Aline Saavedra (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação