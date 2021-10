Maniçoba vai fazer parte do cardápio do Hospital Metropolitano de Ananindeua

O Hospital Metropolitano Urgência e Emergencial (HMUE), em Ananindeua, vai incluir no seu cardápio nos dias 8 e 9 de outubro para colaboradores, pacientes e acompanhantes, o prato típico da festa do Círio, a maniçoba.

É a segunda vez que a unidade do Governo do Pará, sob gestão da entidade filantrópica Pró-Saúde, realiza essa ação. É esperado que seja produzido cerca de 2,5 mil pratos nos dois dias, somando em média 5 mil unidades neste final de semana.

Os responsáveis por manipular o alimento são a equipe de serviço de Nutrição Dietética, que conta com 60 colaboradores atuando na assistência e de produção. As refeições foram autorizadas pelos médicos com base na dieta de cada pessoa internada na qual serão supervisionada por nutricionistas do serviço de nutrição e Dietética (SDN) do hospital metropolitano.

Foto: Divulgação