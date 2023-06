Manifest tem um final surreal, mas emocionante, na volta para a realidade

A série Manifest, levada ao ar inicialmente pela NBC norte-americana e reproduzida, no Brasil, pela Netflix e, anteriormente, pela Rede Globo de Televisão, chegou ao final com um final surreal permeado de mistérios e emoções envolvendo seus personagens centrais. A obra é uma criação de Jeff Rake, que gira em torno do mistério do voo 282, realizado pela companhia fictícia Montego Air, que traça seu curso de Montego Bay, Jamaica, até o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, Nova York, em 7 de abril de 2013. No meio do voo, o veículo aéreo passa por um breve período de turbulência. Como resultado, o curso do avião é alterado e pousa no Aeroporto Internacional Stewart em Newburgh, Nova York. Ao chegarem, os passageiros e o piloto ficam sabendo que a data atual é 4 de novembro de 2018.

A partir daí começa uma série de situações envolvendo realidade, mistérios, sobrenatural, dramas com relações interpessoais, assassinatos, oportunismo, tráfico humano, tráfico de drogas, interesses governamentais e políticos, estudos científicos e mais confusões.

O elenco de Manifest é formado pelos atores Melissa Roxburgh (Michaela Stone), Joshua Dallas (Ben Stone), Athena Karkanis (Grace Stone), J. R. Ramirez (Detetive Jared Vasquez), Jack Messina (Call), Matt Long (Zeke Landon), Parveen Kaur (Saanvi Bahl), Luna Blaise (Olive Stone), Daryl Edwards (Robert Vance), Holly Taylor (Angelina Meye).

Foram quatro temporadas, a última, dividida em duas partes com vinte capítulos.

Se dependesse da NBC, a série não teria uma finalização, mas a Netflix premiou seu público com um final eletrizante. Eram para ser seis temporadas, quando, então, a série se encerraria com uma finalização.

Mas, vamos lá. O final foi exatamente conforme o criador Jeff Rake imaginou. Ele chegou a falar ter ficado muito decepcionado com a NBC e que procuraria outra casa para finalizar a série e premiar os milhares de fãs pelo mundo. Disse, também, que a história fora criada dez anos antes de ser exibida pelos streamings. Ao apresentar o projeto, não houve interesse de nenhuma produtora. Entretanto, com o desaparecimento do Voo MH-370 da Malaysia Airlines, a coisa mudou de figura. Assim, Manifest se apresenta como uma espécie de reminiscência de Lost (Perdidos) e assimilando algo do real desaparecimento do voo malaio que saiu de Kuala Lampur, na Malásia, para Pequim, na China, em 08 de janeiro de 2014, onde nunca chegou com suas 239 almas a bordo de um Boeing 777-300 e que teria caído em algum lugar remoto no sul do Oceano Índico.

PESADELO COLETIVO

Na literatura, na arte como um todo, o artista imagina as coisas e produz, porém, deixa o expectador fazer seu próprio julgamento da obra e criar a sua realidade do belo. Destarte, o que se percebe, é que os passageiros do Boeing 737 da Montego Air, na verdade, acordaram de um grande coletivo pesadelo que viveram por cinco anos até o que acreditavam ser a data da morte. O avião, que no pesadelo deles pousou em Nova Iorque cinco anos após sua decolagem da Jamaica, gerando toda a confusão e o drama da série, na verdade pousou no dia marcado, em 7 de abril de 2013. No Aeroporto estavam os parentes dos passageiros lhes esperando conforme acontece normalmente, inclusive a mulher de Ben Stone (Joshua Dallas), Grace (Athena Karkanis), que no drama existencial fora assassinada por Angelina (Holly Taylor). Eles ficaram confusos ao desembarcar depois de passarem por um inferno astral de volta ao avião do fatídico voo 282 que, na verdade, teria caído no oceano, mas reconheceram que, a partir daquele desembarque, aterrissaram na vida real e que, possivelmente, tudo não passara de um terrível pesadelo coletivo, em que todos vivenciaram os piores momentos de suas vidas.

Michaela Stone, a personagem central da história, não fica com Jared Vasquez (seu marido na vida real), mas sim com Zeke Landon, um simples motorista de táxi que trabalha nos arredores do Aeroporto de Nova Iorque.

Como em toda série ou novela, quem é bom teve um final feliz e, quem não presta, morreu, caso de Angelina, que implodiu e virou cinzas a bordo do Boeing 737 da Montego voando para a vida real. (Texto: Roberto Barbosa)

Imagem: Reprodução