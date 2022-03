Manifestação de professores exige pagamento do piso salarial e interdita parte da avenida Nazaré, em Belém

Uma manifestação de profissionais da educação da rede municipal de ensino de Belém interdita parcialmente a avenida Nazaré, centro da cidade, na manhã desta quinta-feira (24). Eles reivindicam o pagamento do piso salarial da categoria. A Polícia Militar está no local.

Com a participação de docentes e não docentes, o ato cobra o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional do magistério. O Sintepp destaca que está em “luta pela valorização dos servidores exige o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) unificado de toda categoria, o realinhamento do salário base ao mínimo nacional e o reconhecimento de trabalhadores assistentes administrativos, auxiliares de limpeza, merendeiras, porteiros, etc, como profissionais da educação em Belém de acordo com a Lei12.014/09″.

“É Lei, é nosso direito. O reajuste de 33,24% é fruto de nossa luta, mas não significa pagamento do Piso. A prefeitura optou pelo não cumprimento da Lei do Piso. Esse Reajuste prevê a retirada dos abonos de nossa Remuneração”, destaca o Sintepp. Representantes da categoria conseguiram entrar na sede da prefeitura para uma reunião.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Erick Fonseca / TV Liberal