Manifestação fecha a avenida Generalíssimo para pedir reformas na escola Barão do Rio Branco

Uma manifestação interditou a avenida Generalíssimo Deodoro com a avenida Braz de Aguiar, na manhã desta segunda-feira (14). O ato é da comunidade da escola estadual Barão do Rio Branco, no bairro de Nazaré, em Belém. Professores, familiares e alunos esperam melhorias na estrutura.

A comunidade escolar afirma que a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) anunciou uma reforma para a instituição em 2020, entretanto as obras não iniciaram. A professora Luciana Rayol conta que o prédio da escola corre o risco de afundar, caso os reparos não sejam feitos na edificação.

“O nosso prédio é histórico, tem 110 anos, e corre o risco de afundar. Todos nós podemos cair em um porão, se não houver a reforma. Aqui nós trabalhamos com crianças pequenas em tempo integral” diz a educadora. Luciana conta que a Seduc propôs a tranferencia de quatro turmas à escola Pinto Marques, no mesmo bairro. Sendo que duas turmas iriam dividir uma sala de aula, gerando aglomeração.

A professora sugere que os estudantes da escola Barão do Rio Branco fossem transferidos à escola Professor Orlando Bitar. “A nossa escola caberia perfeitamente lá no Orlando Bitar, que está 100% reformando, mas a Seduc não quer nos transferir e não dizem o motivo de não podermos ir para lá. São três andares de ecola, não iríamos tomar espaço”, afirmou Luciana.

Por enquanto, motoristas devem evitar o trecho e buscar rotas alternativas.

Fonte: O Liberal