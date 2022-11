Manifestações

Passados mais de quinze dias das eleições em segundo turno, manifestantes vestidos com roupa verde-e-amarelo e ostentando a bandeira nacional, continuam em vigília permanente nas portas dos batalhões do Exército Brasileiro por todo o Brasil. Os atos, que são pacíficos, acontecem com apoio de milhares de pessoas que se revezam para que os locais de concentração nunca fiquem abandonados. Alimento não falta e os manifestantes permanecem sob sol, chuva e frio sem arredar o pé.