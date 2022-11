Manifestantes continuam em peso em frente ao 2º BIS, na Almirante Barroso

O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais desobstruíssem as vias interditadas pela população que exige uma tomada de providências contra o resultado das eleições que estão levando Luís Inácio Lula da Silva à Presidência da República. As ordens foram cumpridas e as ruas estão desobstruídas. No entanto, a população continua em peso na frente dos quartéis do Exército Brasileiro esperando uma posição das forças armadas.



Aos gritos com palavras de ordem exigindo tais providências, os manifestantes já estão na frente do 2º Batalhão de Infantaria de Selva, na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, há mais de 48 horas. “A gente obedeceu as ordens do Supremo Tribunal Federal, mas eles não têm como nos tirar daqui, porque isso iria ferir a constituição federal no que diz respeito ao direito dos brasileiros de irem e virem e de livre manifestação. Nossa manifestação é tranquila, pacífica e justa”, disse Cleber Rabelo Costa Fernandez, 47 anos, operário da construção civil que vestia camisa amarela, calça e sapatos verdes com meias amarelas, além de chapéu e da bandeira brasileira na manhã desta quarta-feira, 02, feriado do Dia de Finados.

Segundo Cleber Rabelo, desde segunda-feira eles estão ali, a postos, esperando as forças armadas se manifestarem. “A gente obedeceu ao ministro Alexandre de Moraes. Não estamos cometendo crime. Aqui, ninguém está bebendo bebida alcóolica. Só estamos nos manifestando e não vamos sair daqui”.



Ele acrescentou que a manifestação é livre, não tem liderança, não tem político envolvido, nada e que acredita que o mesmo está ocorrendo em outras grandes cidades paraenses, como Castanhal, Marabá e Santarém, além das demais capitais brasileiras, como Maceió, onde soube que a multidão está nas ruas.



Margarida Veloso, 27, está a vender geladinhos ao longo da manifestação que acontece na Avenida Almirante Barroso, entre Tavares Bastos e Júlio César. Ela disse que não está vendendo muito, porque tem muita água gelada e comida doada por apoiadores do movimento. Entretanto, disse que o movimento aumento muito hoje, o que atribui ao fato de ser um feriado. “Em geral, tem mais gente à noite, porque é mais fresco e todo mundo saiu do trabalho, mas hoje está surpreendente, disse a vendedora.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar