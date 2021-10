Manifestantes fecham a Avenida João Paulo II, no Curió-Utinga

Uma fila quilométrica de carros parados acontece neste momento, na Avenida João Paulo II, no sentido Coqueiro/São Brás. A pista foi fechada por manifestantes que tocaram fogo em pneus.

As primeiras informações dão conta que o protesto decorre do desaparecimento de uma pessoa que teria caído em um canal na área do Curió-Utinga.



A Polícia Militar, agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana, da Prefeitura de Belém e Bombeiros Militares se encontram no local negociando com os manifestantes a fim de liberarem a pista, por onde trafegam veículos de carga e ônibus intermunicipais, além de carros diversos.

O fechamento da pista ocorreu num dos momentos de maior pico de trânsito na Avenida João Paulo II que, hoje, representa uma das vias de entrada e saída de Belém.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar